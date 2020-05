மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில்ஜூன் முதல் வாரத்தில் பருத்தி ஏலம் தொடக்கம்அதிகாரி அறிவிப்பு + "||" + In the Nagai district Cotton auctions begin in the first week of June

