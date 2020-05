மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று ஓரளவிற்கு கட்டுப்பாட்டிற்கு வந்த பிறகுமயிலாடுதுறை மாவட்டம் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடரும்அமைச்சர் ஓ.எஸ். மணியன் தகவல் + "||" + After the corona infection was partly controlled The work to establish the Mayiladuthurai district will continue

