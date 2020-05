மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து குமரிக்குள் நுழைந்தனர்:கொரோனா பாதித்த 3 பேர் புதுமனை புகுவிழாவில் பங்கேற்றதால் பரபரப்பு + "||" + Entering Kumari from Chennai: Three people affected by Coronation

சென்னையில் இருந்து குமரிக்குள் நுழைந்தனர்:கொரோனா பாதித்த 3 பேர் புதுமனை புகுவிழாவில் பங்கேற்றதால் பரபரப்பு