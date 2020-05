மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் தீயணைப்புத்துறை சார்பில் கொரோனா விழிப்புணர்வு ஓவியப்போட்டி192 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்பு + "||" + Corona on behalf of fire department in Kumari Awareness Painting Competition

குமரியில் தீயணைப்புத்துறை சார்பில் கொரோனா விழிப்புணர்வு ஓவியப்போட்டி192 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்பு