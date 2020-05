மாவட்ட செய்திகள்

ரசாயன தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேறும் நச்சுப்புகையால் பொதுமக்களுக்கு மூச்சுதிணறல் ஊராட்சி நிர்வாகம் நோட்டீஸ் + "||" + Exiting the chemical factory Toxic smoke Shortness of breath to the public

ரசாயன தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேறும் நச்சுப்புகையால் பொதுமக்களுக்கு மூச்சுதிணறல் ஊராட்சி நிர்வாகம் நோட்டீஸ்