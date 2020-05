மாவட்ட செய்திகள்

‘கேங்மேன்’ பணி ஆணைகள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + Action will be taken to issue Gangman Work Orders; Interview with Minister Thangamani

‘கேங்மேன்’ பணி ஆணைகள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி