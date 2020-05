மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்தில்அகதிகளுக்கான சிறப்பு முகாம் ரூ.2¾ கோடியில் விரிவாக்கம் + "||" + At the Trichy Central Prison complex Special Camp for Refugees Expanded to Rs.2.0 Crore

திருச்சி மத்திய சிறை வளாகத்தில்அகதிகளுக்கான சிறப்பு முகாம் ரூ.2¾ கோடியில் விரிவாக்கம்