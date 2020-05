மாவட்ட செய்திகள்

நாங்கள் பெற்ற மனுக்கள் எல்லாம் போலி என நிரூபிக்க தயாரா?அமைச்சர் காமராஜுக்கு கே.என்.நேரு சவால் + "||" + Ready to prove that the petitions we received are fake? KN Nehru challenges Minister Kamaraj

நாங்கள் பெற்ற மனுக்கள் எல்லாம் போலி என நிரூபிக்க தயாரா?அமைச்சர் காமராஜுக்கு கே.என்.நேரு சவால்