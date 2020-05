மாவட்ட செய்திகள்

நம்மில் ஒருவராக இருந்த“கொரோனா நோயாளிகளை ஒதுக்கக்கூடாது”காமராஜர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேச்சு + "||" + Corona patients should not be excluded Kamarajar University Vice Chancellor's Speech

நம்மில் ஒருவராக இருந்த“கொரோனா நோயாளிகளை ஒதுக்கக்கூடாது”காமராஜர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேச்சு