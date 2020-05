மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனம் நகரில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த 15 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + In the city of Tindivanam Traffic was halted 15 Motorcycles seized

திண்டிவனம் நகரில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த 15 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல்