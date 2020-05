மாவட்ட செய்திகள்

சூறாவளி காற்றுடன் மழை: வாழைகள், பப்பாளி மரங்கள் சேதம்விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Rain with Hurricane Wind: Damage to bananas and papaya trees

சூறாவளி காற்றுடன் மழை: வாழைகள், பப்பாளி மரங்கள் சேதம்விவசாயிகள் வேதனை