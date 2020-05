மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை-மானாமதுரை இடையே 23 கி.மீ. தூரத்தில் அமைந்துள்ளசுங்கச்சாவடிகளின் கட்டணத்தை மாற்றியமைக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + To change the tariffs of customs Madurai High Court directive

புதுக்கோட்டை-மானாமதுரை இடையே 23 கி.மீ. தூரத்தில் அமைந்துள்ளசுங்கச்சாவடிகளின் கட்டணத்தை மாற்றியமைக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு