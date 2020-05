மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில் 3 நாட்களாக மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட தாயுடன் பசியால் தவித்த 8 மாத குழந்தை - நெல்லை நிவாரண முகாமில் சேர்ப்பு + "||" + 3 days in Tenkasi Mentally ill Hunger with mother 8 month old baby

தென்காசியில் 3 நாட்களாக மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட தாயுடன் பசியால் தவித்த 8 மாத குழந்தை - நெல்லை நிவாரண முகாமில் சேர்ப்பு