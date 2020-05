மாவட்ட செய்திகள்

கர்ப்பிணி பெண் உள்பட 4 பேருக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 37 ஆனது + "||" + Including a pregnant woman Corona for 4 people The number of victims was 37

