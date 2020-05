மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் கைதிகளுக்கு கொரோனா எதிரொலி:சாமியானா பந்தல் அமைத்து பொதுமக்களிடம் புகார் மனுக்களை பெறும் போலீசார் + "||" + Police to set up Samyana Bandal and receive complaints from the public

சேலத்தில் கைதிகளுக்கு கொரோனா எதிரொலி:சாமியானா பந்தல் அமைத்து பொதுமக்களிடம் புகார் மனுக்களை பெறும் போலீசார்