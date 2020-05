மாவட்ட செய்திகள்

லாரியில் கொண்டு வந்து25 கிலோ மூட்டை அரிசி ரூ.800-க்கு விற்பனைதரமற்றது என திருப்பி ஒப்படைக்க வந்த பொதுமக்கள் + "||" + Bring in the truck 25 kg bundle of rice sells for Rs.800

