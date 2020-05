மாவட்ட செய்திகள்

188 பெண் போலீசாருக்கு கோவை, ஆவடியில் பயிற்சிவேலூரில் இருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் + "||" + 188 Female Police Training in Coimbatore and Awadi Were sent from Vellore

188 பெண் போலீசாருக்கு கோவை, ஆவடியில் பயிற்சிவேலூரில் இருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்