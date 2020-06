மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் முன்பதிவு டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்தனர் ரெயிலில் பயணிக்க இ-பாஸ் கேட்பதால் பயணிகள் அதிர்ச்சி + "||" + Booking tickets were canceled at Madurai Travelers are shocked to hear e-passes on the train

மதுரையில் முன்பதிவு டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்தனர் ரெயிலில் பயணிக்க இ-பாஸ் கேட்பதால் பயணிகள் அதிர்ச்சி