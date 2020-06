மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் 8-ந்தேதி முதல் வழிபாட்டுத் தலங்களில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி; கடற்கரை பூங்காக்கள் இன்று முதல் திறப்பு + "||" + Admission of pilgrims in places of worship from 8th onwards; Beach Parks opens today

புதுவையில் 8-ந்தேதி முதல் வழிபாட்டுத் தலங்களில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி; கடற்கரை பூங்காக்கள் இன்று முதல் திறப்பு