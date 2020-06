மாவட்ட செய்திகள்

நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் தற்போதைய நிலை நீடிக்கும்: தனியார் அலுவலகங்களில் 1 சதவீத ஊழியர்களுடன் பணி மும்பையில் அனைத்து கடைகளையும் திறக்க அனுமதி - பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிப்பு + "||" + In private offices Work with 1 percent employees Allow all shops in Mumbai to open Notice of various relaxations

