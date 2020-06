மாவட்ட செய்திகள்

மீன், இறைச்சி கடைகள் திறப்பு விலை உயர்வால் மக்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Opening of fish and meat shops People are disappointed by the price rise

மீன், இறைச்சி கடைகள் திறப்பு விலை உயர்வால் மக்கள் ஏமாற்றம்