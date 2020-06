மாவட்ட செய்திகள்

கூடங்குளம் முதல் அணுஉலையில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம் + "||" + Power product at Koodankulam first nuclear plant has been stopped

