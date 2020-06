மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் இன்று முதல் 50 சதவீத பஸ்கள் இயக்கம் முக கவசம் அணிந்த பயணிகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி + "||" + Fifty percent of buses are operating in the district from today

