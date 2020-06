மாவட்ட செய்திகள்

பருவமழை பாதிப்பை தடுக்க முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கை: பெங்களூருவில் 210 இடங்கள் வெள்ளம் பாதிக்கும் பகுதி - மந்திரி ஆர்.அசோக் தகவல் + "||" + To prevent the impact of monsoon Precautions In Bangalore Flood affected area

பருவமழை பாதிப்பை தடுக்க முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கை: பெங்களூருவில் 210 இடங்கள் வெள்ளம் பாதிக்கும் பகுதி - மந்திரி ஆர்.அசோக் தகவல்