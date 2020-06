மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் இன்று முதல் பஸ்கள் ஓடும்நாகர்கோவிலில் அண்ணா பஸ் நிலையத்தில் இருந்து இயக்கப்படுகிறது + "||" + The buses will run from Kumari today It is operated from Anna bus station in Nagercoil

