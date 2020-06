மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கில் கூடுதல் தளர்வு மக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவுறுத்தல் + "||" + People need to be very careful Advice by Chief-Minister Uttav Thackeray

ஊரடங்கில் கூடுதல் தளர்வு மக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவுறுத்தல்