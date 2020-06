மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில்கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையுடன் பஸ்கள் மீண்டும் இயக்கம்முக கவசம் அணிந்து பொதுமக்கள் பயணம் + "||" + In the Theni district Re-movement of buses with Corona Prevention

தேனி மாவட்டத்தில்கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையுடன் பஸ்கள் மீண்டும் இயக்கம்முக கவசம் அணிந்து பொதுமக்கள் பயணம்