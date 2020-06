மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில்பெரிய நகைக்கடைகள், ஜவுளிக்கடைகள் திறக்கப்பட்டனவடசேரி மீன்சந்தையும் செயல்பட்டது + "||" + In the Kumari district Large jewelers and jewelers opened

