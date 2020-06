மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில்எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வை 28,033 மாணவ-மாணவிகள் எழுதுகிறார்கள்கலெக்டர் ஷில்பா தகவல் + "||" + In Tirunelveli district SSLC The exam is written by 28,033 student-students

நெல்லை மாவட்டத்தில்எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வை 28,033 மாணவ-மாணவிகள் எழுதுகிறார்கள்கலெக்டர் ஷில்பா தகவல்