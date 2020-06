மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் 50 சதவீத அரசு பஸ்கள் இயக்கம் + "||" + 50% of government buses are operating in Dharmapuri and Krishnagiri districts

தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் 50 சதவீத அரசு பஸ்கள் இயக்கம்