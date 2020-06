மாவட்ட செய்திகள்

சோழசிராமணி கதவணை பாலத்தில் பழுதடைந்த இணைப்பு சாலை சீரமைக்கும் பணி; கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு + "||" + Work on repairing the damaged link road at Cholasiramani Gateway Bridge; Collector's direct study

சோழசிராமணி கதவணை பாலத்தில் பழுதடைந்த இணைப்பு சாலை சீரமைக்கும் பணி; கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு