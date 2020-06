மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. முன்னாள் தலைவர்கருணாநிதி பிறந்தநாளை, உதவி செய்ய உகந்த நாளாக மாற்ற வேண்டும்வி.செந்தில்பாலாஜி எம்.எல்.ஏ. அறிக்கை + "||" + DMK Former President Karunanidhi should make birthday a conducive day to help

தி.மு.க. முன்னாள் தலைவர்கருணாநிதி பிறந்தநாளை, உதவி செய்ய உகந்த நாளாக மாற்ற வேண்டும்வி.செந்தில்பாலாஜி எம்.எல்.ஏ. அறிக்கை