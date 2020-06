மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில்அரசு பஸ்கள் ஓடத்தொடங்கினபயணிகள் வருகை குறைவு + "||" + In the district Government buses started running Traveler attendance is low

மாவட்டத்தில்அரசு பஸ்கள் ஓடத்தொடங்கினபயணிகள் வருகை குறைவு