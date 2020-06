மாவட்ட செய்திகள்

முன்னாள் மந்திரியிடம் ரூ.30 கோடி பறிக்க முயன்ற வழக்கு: கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முன்வந்த டாக்டருக்கு ஜாமீன் சிறப்பு கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + For patients with corona To treat Bail for the Advocate Doctor Special Court Order

முன்னாள் மந்திரியிடம் ரூ.30 கோடி பறிக்க முயன்ற வழக்கு: கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முன்வந்த டாக்டருக்கு ஜாமீன் சிறப்பு கோர்ட்டு உத்தரவு