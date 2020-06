மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அரசு சட்டக்கல்லூரிக்குரூ.89 கோடியில் புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கான பூமி பூஜைதுணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இன்று நடக்கிறது + "||" + Theni Government Law College Bhumi Pooja is the new building for Rs 89 crore

