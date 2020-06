மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், தஞ்சை மாவட்டங்களில் இருந்துமேற்கு வங்காளத்திற்கு 1,390 தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரெயில் மூலம் அனுப்பி வைப்பு + "||" + 1,390 workers sent by special train to West Bengal

