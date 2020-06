மாவட்ட செய்திகள்

குறுவை சாகுபடிக்கு தேவையானவிதை, உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதுவேளாண்மை துறை இயக்குனர் தகவல் + "||" + Necessary for marginal cultivation Seed and fertilizer reserves

குறுவை சாகுபடிக்கு தேவையானவிதை, உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளதுவேளாண்மை துறை இயக்குனர் தகவல்