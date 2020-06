மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை கோட்ட ரெயில்வே மேலாளர் அலுவலகத்தில் வழக்கமான பணி தொடங்கியது அனைத்து ஊழியர்களும் பணிக்கு வந்தனர் + "||" + Madurai Divisional Railway Manager's office began regular work All employees were on duty

மதுரை கோட்ட ரெயில்வே மேலாளர் அலுவலகத்தில் வழக்கமான பணி தொடங்கியது அனைத்து ஊழியர்களும் பணிக்கு வந்தனர்