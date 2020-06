மாவட்ட செய்திகள்

மண்டல எல்லை வரை மட்டுமே செல்வதால்பஸ்களில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு பயணிகள் கூட்டம் இல்லை + "||" + Since it only goes up to the zonal boundary The buses were not as crowded as expected

மண்டல எல்லை வரை மட்டுமே செல்வதால்பஸ்களில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு பயணிகள் கூட்டம் இல்லை