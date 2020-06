மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வேகமாக பரவும் நிலையில்திருச்சியில் சமூக இடைவெளியை காற்றில் பறக்கவிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + As the corona spreads rapidly Civilians in Trichy are the ones who have been blown away by the wind

கொரோனா வேகமாக பரவும் நிலையில்திருச்சியில் சமூக இடைவெளியை காற்றில் பறக்கவிட்ட பொதுமக்கள்