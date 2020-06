மாவட்ட செய்திகள்

மார்த்தாண்டம் மேம்பால தடுப்பு சுவரில் திடீர் விரிசல்களால் பரபரப்புபொதுமக்கள் அச்சம் + "||" + On the wall of Marthandam Advanced Block Stirred by sudden cracks

மார்த்தாண்டம் மேம்பால தடுப்பு சுவரில் திடீர் விரிசல்களால் பரபரப்புபொதுமக்கள் அச்சம்