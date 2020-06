மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பணிக்கு சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வலியுறுத்தல்குமரி கலெக்டரிடம், யூனியன் தலைவர்கள் மனு + "||" + Insist on special funding for Corona mission Union leaders petition to Kumari Collector

கொரோனா பணிக்கு சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வலியுறுத்தல்குமரி கலெக்டரிடம், யூனியன் தலைவர்கள் மனு