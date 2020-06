மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில்1,851 பயனாளிகளுக்கு கொரோனா சிறப்பு நிதி உதவிகலெக்டர் ஷில்பா தகவல் + "||" + In Tirunelveli district Corona Special Financial Assistance to 1,851 beneficiaries

நெல்லை மாவட்டத்தில்1,851 பயனாளிகளுக்கு கொரோனா சிறப்பு நிதி உதவிகலெக்டர் ஷில்பா தகவல்