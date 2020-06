மாவட்ட செய்திகள்

திருமணமாகாமல் கர்ப்பம்: இளம்பெண்ணின் வயிற்றில் வளரும் 6 மாத கருவை கலைக்க - ஐகோர்ட்டு அனுமதி + "||" + Pregnancy without marriage Grows in the stomach of a young woman 6 months to dissolve the fetus Allowed High court

திருமணமாகாமல் கர்ப்பம்: இளம்பெண்ணின் வயிற்றில் வளரும் 6 மாத கருவை கலைக்க - ஐகோர்ட்டு அனுமதி