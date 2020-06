மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தனிமை வார்டில் தன்னை 'டிஸ்சார்ஜ்' செய்யக்கோரி கத்தியை காட்டி டாக்டர்களை மிரட்டியவர் கைது

In the Corona isolation ward, To discharge himself Man arrested for threatening doctors with knife

