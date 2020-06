மாவட்ட செய்திகள்

நகர்ப்புறங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடாது அதிகாரிகளுக்கு முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா உத்தரவு + "||" + In urban areas Drinking water should not occur Chief-Minister to Officers Ediurappa directive

நகர்ப்புறங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடாது அதிகாரிகளுக்கு முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா உத்தரவு