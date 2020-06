மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில்இடி-மின்னலுடன் பலத்த மழைசாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது + "||" + In Trichy Heavy rain with thunder and lightning

