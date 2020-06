மாவட்ட செய்திகள்

புழல் சிறையில் இருந்து தவறுதலாக 2 கைதிகளை விடுவித்த ஜெயிலர் பணியிடை நீக்கம் - சிறைத்துறை இயக்குனர் நடவடிக்கை + "||" + From the Pulse Prison By mistake 2 prisoners were released Jailor dismissal Prison director action

புழல் சிறையில் இருந்து தவறுதலாக 2 கைதிகளை விடுவித்த ஜெயிலர் பணியிடை நீக்கம் - சிறைத்துறை இயக்குனர் நடவடிக்கை