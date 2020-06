மாவட்ட செய்திகள்

சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்திநடுரோட்டில் படுத்து ஆஸ்டின் எம்.எல்.ஏ. போராட்டம்போலீசார் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி சென்றதால் பரபரப்பு + "||" + Emphasizing the restoration of the road Lie down on the middle road Austin MLA Struggle

சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்திநடுரோட்டில் படுத்து ஆஸ்டின் எம்.எல்.ஏ. போராட்டம்போலீசார் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி சென்றதால் பரபரப்பு