மாவட்ட செய்திகள்

நொய்யல் ஆறு விரிவாக்க பணியில் விவசாயிகளை இணைத்து பணியாற்றுங்கள்அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி அறிவுறுத்தல் + "||" + Work with farmers on the Noel River expansion project Minister SP Velumani instructed the officials

நொய்யல் ஆறு விரிவாக்க பணியில் விவசாயிகளை இணைத்து பணியாற்றுங்கள்அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி அறிவுறுத்தல்